Το thebest.gr παρουσιάζει το project "Επιχειρείν αλλιώς"

Το επιχειρείν, τόσο θεωρητικά ως έννοια όσο και πρακτικά ως δραστηριότητα, είναι στα καθ' ημάς από παρεξηγημένο έως δαιμονοποιημένο. Κάθε πολίτης που έχει επιχειρήσει να δημιουργήσει κάτι από το μηδέν σε αυτή την χώρα, έχει βρει μπροστά του αναρίθμητα εμπόδια να υπερπηδήσει, τείχη να γκρεμίσει και κατεστημένες νοοτροπίες να ξεπεράσει.

Παρ' όλα αυτά, μετά τις διαδοχικές κρίσεις που πέρασε η χώρα, παρατηρούμε πως, ιδίαιτερα σε μία σεβαστή μερίδα νέων ανθρώπων, η τάση της συνειδητής επιλογής του επιχειρείν αυξάνεται, τόσο σε τομείς που βρίσκονται διεθνώς σε ανάπτυξη, όσο και σε κλάδους απροσδόκητους σε πρώτη ανάγνωση, οι οποίοι είναι όμως βαθιά ριζωμένοι στην ελληνική πραγματικότητα και έχει επέλθει η ώρα για επαναπροσδιοριμό τους.

Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, στο thebest.gr, αποφασίσαμε να ανοίξουμε τον φάκελο του επιχειρείν της νέας εποχής, με προτεραότητα το κομμάτι της επιχειρηματικότητας που αναπτύσσεται στην ελληνική περιφέρεια, όπου οι προκλήσεις είναι ακόμα οξύτερες από την πρωτεύουσα. Σε αυτή την προσπάθεια θα δώσουμε έμφαση στο θετικό πρόσημο και όχι τόσο στα εμπόδια, φωτίζοντας δεκάδες περιπτώσεις νέων επιχειρηματιών οι οποίες αξίζουν να αντιμετωπιστούν ως role models, ώστε να αναδείξουν επιλογές δημιουργικότητας και δρόμους με προοπτικές οι οποίοι πρέπει να ακολουθηθούν από πολλούς. Παράλληλα, θα παρουσιάσουμε και περιπτώσεις επιτυχημένων στον τομέα τους επιχειρηματιών, από τους οποίους θα ζητήσουμε να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία, αναζητώντας τους λόγους που τους οδήγησαν στην καταξίωση.

Μερικά μόνο από τα θέματα που θα ανοίξουμε θα είναι τα παρακάτω:

-Επιχειρείν στον γενναίο νέο κόσμο της ΑΙ

-Πρωτογενής τομέας: Πολυαναμενόμενη επιστροφή και ριζική αναγέννηση

-Start ups: Μπορεί η ελληνική περιφέρεια να γίνει η ευρωπαϊκή Silicon Valley;

-Τουρισμός: Ανάγκη επανεστίασης και επαναπροσδιορισμός πρωτεραιοτήτων

-Βιομηχανία στην ελληνική περιφέρεια: Η ανάγκη αλλαγής παραγωγικού μοντέλου στην πράξη

-Υπάρχει μέλλον στο τοπικό εμπόριο κι αν ναι, ποιες επιλογές θα εξασφαλίσουν επιβίωση και ανάπτυξη;

Το section "Επιχειρείν αλλιώς" αποτελεί το πρώτο στάδιο από μία σειρά πρωτοβουλιών που θα αναπτύξει το επόμενο διάστημα το thebest.gr, σχετικών με την επιχειρηματικότητα και την ανάδειξή της ως δημιουργική εναλλακτική για το μέλλον της χώρας και των παιδιών της.

