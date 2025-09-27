e-ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (27.9.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 1.192.935.624,96 ευρώ σε 1.781.591 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.106.702.624,96 ευρώ σε 1.683.164 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025.

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 9.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου 2025 του ν. 4778/2021.

Στις 3 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 13.275.000 ευρώ σε 26.200 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.

Στις 3 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 3.015 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

15.000.000 ευρώ σε 14.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».