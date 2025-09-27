Δανία: Drones άγνωστης προέλευσης πάνω από στρατιωτική βάση- Συναγερμός ξανά στις αρχές

Νέο περιστατικό με drones άγνωστης προέλευσης καταγράφηκε τη νύχτα της Παρασκευής (27/09/2025) στον εναέριο χώρο της Δανίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις Αρχές.

Αυτήν τη φορά, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας, στην Karup, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό γύρω στις 8:15 μ.μ., το οποίο διήρκεσε μερικές ώρες. Ένα έως δύο drones παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση», δήλωσε ο αξιωματικός υπηρεσίας Simon Skelsjaer στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Το συμβάν προστίθεται σε σειρά παρόμοιων περιστατικών, τα οποία τις τελευταίες εβδομάδες έχουν οδηγήσει ακόμα και στο κλείσιμο αεροδρομίων σε διάφορα σημεία της Δανίας. Οι αρχές ερευνούν τα περιστατικά χωρίς να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.

Είπε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να σχολιάσει από πού προήλθαν τα drones, προσθέτοντας: «Δεν τα καταρρίψαμε εμείς».

Η αστυνομία συνεργάζεται με τον στρατό στην έρευνά της.

Η βάση Karup μοιράζεται τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης με το πολιτικό αεροδρόμιο Midtjylland, το οποίο έκλεισε για λίγο, αν και δεν επηρεάστηκαν πτήσεις, καθώς δεν είχαν προγραμματιστεί εμπορικές πτήσεις εκείνη την ώρα, δήλωσε ο Skelsjaer.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε την Πέμπτη ότι «τις τελευταίες ημέρες, η Δανία έχει πέσει θύμα υβριδικών επιθέσεων», αναφερόμενη σε μη συμβατικό πόλεμο.