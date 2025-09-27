Back to Top
Τέμπη: Λιποθύμησε ο Αιγιώτης που κάνει απεργία πείνας στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Λιποθυμικό επεισόδιο υπέστη έξω από τη Βουλή ο Αιγιώτης Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο οποίος συμμετέχει στην απεργία πείνας στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, διεκδικώντας την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος βρίσκεται στην 10η ημέρα απεργίας πείνας, ζητώντας δικαίωση για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Κατέρρευσε μπροστά σε δεκάδες πολίτες, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του είναι ελεγχόμενη και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα από τους γιατρούς του Λαϊκού Νοσοκομείου.

 

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος δεν είναι συγγενής θύματος των Τεμπών αλλά θέλησε να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι και να κάνουν από κοινού απεργία πείνας, διεκδικώντας την άμεση εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό των θυμάτων.

