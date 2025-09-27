Τέμπη: Λιποθύμησε ο Αιγιώτης που κάνει απεργία πείνας στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Λιποθυμικό επεισόδιο υπέστη έξω από τη Βουλή ο Αιγιώτης Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο οποίος συμμετέχει στην απεργία πείνας στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, διεκδικώντας την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος βρίσκεται στην 10η ημέρα απεργίας πείνας, ζητώντας δικαίωση για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Κατέρρευσε μπροστά σε δεκάδες πολίτες, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του είναι ελεγχόμενη και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα από τους γιατρούς του Λαϊκού Νοσοκομείου.