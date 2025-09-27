Μεταμόρφωση: Συμπλοκή με τέσσερις τραυματίες- Οι τρεις σοβαρά στο ΚΑΤ

Σοκαριστικό περιστατικό
Τέσσερα άτομα διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09/2025) στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συμπλοκή φέρεται να εμπλέκει τουλάχιστον 20 άτομα και να σχετίζεται με οπαδικές διαφορές. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης.
Από το επεισόδιο, τραυματίστηκαν 4 άτομα από αιχμηρό αντικείμενο και στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Οι 3 από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, μεταδίδει η ΕΡΤ.
Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή, ερευνώνται από τις αρχές και μέχρι στιγμής φαίνεται πως έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές.
