Νιγηρία: Τραγωδία σε χρυσωρυχείο- Φόβοι για πάνω από 100 νεκρούς

Τουλάχιστον 13 νεκροί

Υπάρχουν φόβοι πως περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της κατάρρευσης χρυσωρυχείου στην πολιτεία Ζαμφάρα της Νιγηρίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο σημείο Κανταούρι, στην περιοχή Μάρου, όταν την Πέμπτη το ορυχείο υποχώρησε ενώ δεκάδες εργάτες βρίσκονταν στο υπόγειο επίπεδο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters. Οι διασώστες συνέχισαν τις έρευνες και την Παρασκευή.

Ο Σανούσι Αουβάλ, κάτοικος της περιοχής που συμμετέχει στις διασωστικές προσπάθειες, ανέφερε πως έχουν ήδη εντοπιστεί τουλάχιστον 13 σοροί, ανάμεσά τους και του ξαδέλφου του. «Πάνω από 100 ανθρακωρύχοι εργάζονταν κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης», δήλωσε ο Αουβάλ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters.

«Είμαστε τυχεροί που βγήκαμε ζωντανοί. Από τους περισσότερους από 100 ανθρώπους, μόνο 15 από εμάς διασωθήκαμε», δήλωσε ο Ισα Σάνι, ένας από τους τραυματίες.

Ο Μουχαμάντου Ισα του συλλόγου ανθρακωρύχων της πολιτείας Ζαμφάρα επιβεβαίωσε το περιστατικό, προσθέτοντας ότι ορισμένοι διασώστες επίσης πέθαναν από ασφυξία προσπαθώντας να ανασύρουν θύματα.

Η παράνομη εξόρυξη είναι συχνή στη Ζαμφάρα, όπου ένοπλες συμμορίες συχνά ελέγχουν τα χρυσωρυχεία, τροφοδοτώντας τη βία και τα θανατηφόρα δυστυχήματα.

#tags Νιγηρία Νεκροί

