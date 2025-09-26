Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα»

Συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Γάζα "βλέπει" ο Αμερικανός πρόεδρος

“Φαίνεται ότι ίσως έχουμε συμφωνία” για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. “Νομίζω ότι ίσως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία” είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει πως η συμφωνία θα σημαίνει επιστροφή των ομήρων και πρόσθεσε ότι “θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> BREAKING: Trump says 'I think we have a deal' to release Hamas hostages, end Gaza war <a href="https://t.co/wq229utflY">pic.twitter.com/wq229utflY</a></p>— Fox News (@FoxNews) <a href="https://twitter.com/FoxNews/status/1971580818477998204?ref_src=twsrc%5Etfw">September 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η μοναδική φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος “βλέπει” μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Γάζα να είναι κοντά αλλά καμία τέτοια συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινό πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην ομιλία του στον ΟΗΕ, τόνισε ότι “το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα” και έστειλε μήνυμα στη Χαμάς ότι αν δεν παραδώσουν τα όπλα και δεν απελευθερώσουν τους ομήρους, ο πόλεμος δεν θα τελειώσει.