Αυλώνας: Υπόθεση κακοποίησης 3χρονου σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον Αυλώνα μια σοβαρή καταγγελία που αφορά την κακομεταχείριση ενός 3χρονου παιδιού μέσα σε ιδιωτικό σχολείο.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9), μια 30χρονη μητέρα κατήγγειλε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα ότι όταν παρέλαβε τον μικρό της γιο από το σχολείο, διαπίστωσε πως στο τριχωτό της κεφαλής του υπήρχε ένα κενό, ενώ στο χείλος του έφερε ένα εμφανές σημάδι, σύμφωνα με το ethnos.gr.

Σύμφωνα με την αρχική εκδοχή που της δόθηκε από τη σύζυγο του διευθυντή και μία από τις δασκάλες, τα τραύματα προκλήθηκαν «κατά λάθος», την ώρα που ο διευθυντής προσπάθησε να προστατέψει το παιδί από πιθανό χτύπημα σε πόρτα, καθώς εκείνο έτρεχε όταν χτύπησε το κουδούνι.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε νέα τροπή το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν άλλη δασκάλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μητέρα και της αποκάλυψε μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Όπως ανέφερε, ενώ κάποια παιδιά έκλαιγαν, ο διευθυντής μετέφερε τον μικρό σε χώρο της κουζίνας, όπου παρέμειναν μόνοι τους για περίπου μισή ώρα. Όταν βγήκαν, το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο. Ο διευθυντής τον μετέφερε αμέσως στο μπάνιο, όπου παρέμειναν και εκεί για αρκετή ώρα.

Μετά την αποχώρησή τους από το μπάνιο, η δασκάλα παρατήρησε το εμφανές κενό στα μαλλιά του 3χρονου.

Τι ανέφερε ο διευθυντής

Κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία, ο διευθυντής του σχολείου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε απλώς να ηρεμήσει το παιδί επειδή δεν ήθελε να φάει, ενώ πρόσθεσε ότι το έπιασε από τα μαλλιά την ώρα που εκείνο πήγε να πέσει από την καρέκλα.

Οι γονείς μετέφεραν αμέσως τον μικρό αρχικά σε παιδίατρο της περιοχής και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Παράλληλα, οι Αρχές εξέδωσαν Ιατροδικαστική Παραγγελία, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί.