Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του- Μόνο για DNA, όχι για τοξικολογικές- Συνεχίζει την απεργία πείνας

Άδεια εκταφής του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, δίνεται με εισαγγελική παραγγελία.

Με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε τα αιτήματα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την πραγματοποίηση εξέτασης DNA στη σoρό του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις Ρούτσι.

Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Παρά το «ναι» στο αίτημα εκταφής ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας καθώς ικανοποιήθηκε μερικώς το αίτημά του. Όπως αναφέρθηκε η άδεια εκταφής αφορά την ταυτοποίηση της σορού του γιου του ενώ ζητά και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Μιλώντας στην κάμερα του OPEN από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Πάνος Ρούτσι, ξεκαθάρισε πως δεν ήταν μόνο η εκταφή που επιθυμούσε, καθώς θεωρεί απαραίτητο να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις, ώστε να εξακριβωθεί ο μηχανισμός θανάτου του παιδιού του.

Φέρεται, δε, να ζητά και τη διενέργεια των απαραίτητων διοικητικών πράξεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του γιου του.

Αιτήματα εκταφής των σορών των παιδιών τους. θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, έχουν καταθέσει, επίσης, ο Παύλος Ασλανίδης για τον γιο του, Δημήτρη, καθώς και η Μαρία Καρυστιανού, για την κόρη της Μάρθη, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Πάνος Ρούτσι

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και 12 ημέρες, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις πραγματοποιεί απεργίας πείνας, ζητώντας να γίνει εκταφή της σορού του γιού του. Μάλιστα σήμερα Παρασκευή (26/9) μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ Σοφία, ο Π. Ρούτσι πήγε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, έχοντας πρώτα συνεννοηθεί με τη διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές αιματολογικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί αν έχει η απεργία πείνας έχει επηρεάσει την κατάσταση της υγείας του.

Σημειώνεται ότι τη δεύτερη έως και την τρίτη εβδομάδα μιας απεργίας πείνας, ο άνθρωπος που πραγματοποιεί αυτή τη μορφή διαμαρτυρίας κινδυνεύει από σοβαρό υποσιτισμό που μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια ζωτικών οργάνων.

Κοντά στον Π. Ρούτση βρίσκεται καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου ασθενοφόρο, προκειμένου να παρέχουν οι γιατροί τις πρώτες βοήθειες αν χρειαστεί κάτι ή και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα, το οποίο υπέγραψαν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, στο Εφετείο Λάρισας – το οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων, το κεντρικό αίτημα εκταφής της σορού του Ντενις Ρουτσι.

Επιπλέον, το υπόμνημα – που συνιστά συνέχεια του υπομνήματος που είχε υποβληθεί στις 15 Σεπτεμβρίου – αιτείται την αναβάθμιση των κατηγοριών ενάντια στα δύο στελέχη της Hellenic Train.