Καλάβρυτα: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια πεζοπόρου- Τον βρήκε κτηνοτρόφος

Η περιπέτεια ενός Ελβετού πεζοπόρου είχε αίσιο τέλος, χάρη στην παρατηρητικότητα και την ανθρωπιά ενός ντόπιου κτηνοτρόφου.

Ο πεζοπόρος, τραυματισμένος και σχεδόν αφυδατωμένος, εντοπίστηκε στο μονοπάτι Ε4, στην περιοχή Κέλπεση Λυκούριας Καλαβρύτων. Η κατάσταση του ήταν κρίσιμη, καθώς είχε χάσει τις δυνάμεις του και δεν μπορούσε να συνεχίσει μόνος του.

Ο κτηνοτρόφος Ηλίας Ντακόλιας, ο οποίος τυχαία πέρασε από το σημείο, δεν δίστασε να προσφέρει τη βοήθειά του. Αμέσως έδωσε νερό στον πεζοπόρο και ειδοποίησε το Κέντρο Υγείας Κλειτορίας. Η αντίδραση των υπηρεσιών ήταν άμεση: το ασθενοφόρο και οι διασώστες έφτασαν γρήγορα, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες και μεταφέροντάς τον στο Κέντρο Υγείας για περαιτέρω περίθαλψη, όπως γράφει το kalavrytanews.com.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η υγεία του πεζοπόρου είναι σε καλή κατάσταση και αναρρώνει.