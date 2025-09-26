Καιρός: Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), βάσει του οποίου, προβλέπονται για την περιοχή μας έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, από το βράδυ του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, έως και το βράδυ της Κυριακής, 28 του μήνα.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων βρίσκεται σε επιφυλακή , αναφέρει σε ανακοίνωσή της και συνιστά στους πολίτες:

• Να βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους ή τα καταστήματα τους, δεν είναι φραγμένα ή σκεπασμένα με χαλάκια.

• Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές των σπιτιών λειτουργούν κανονικά.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ:

• Να αποφύγουν κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων και να ασφαλίσουν πόρτες και παράθυρά ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να εγκαταλείψουν υπόγειους χώρους και να μετακινηθούν σε ασφαλές υψηλό σημείο του σπιτιού.

• Μη διασχίζουν χείμαρρους πεζή ή με το αυτοκίνητο τους.

• Να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητό τους αν ακινητοποιήθηκε και ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.

• Μη πλησιάζουν σε περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Τέλος, οι δημότες καλούνται να επιδείξουν προσοχή στις μετακινήσεις τους, ειδικότερα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Σε περίπτωση κινδύνου και προβλημάτων λόγω της κακοκαιρίας, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 – 112 ή την Αστυνομία στο 100 .

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr