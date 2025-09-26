Τέμπη: «Πράσινο φως» από την Εισαγγελία για εκταφή του γιού του Πάνου Ρούτσι

Δεκτό έγινε το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του.
Oπως έγινε γνωστό πριν λίγο, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας , με παραγγελία της προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του κ. Ρούτσι, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
