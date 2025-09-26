Aχαΐα: Θλίψη για τον θάνατο του πολιτικού μηχανικού Αλέξη Μαρινόπουλου

Ψήφισμα για τον θάνατο του Αλέξη Μαρινόπουλου εξέδωσε η ΕΕΤΕΜ Αχαΐας.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

Η Διοικούσα Επιτροπή του Νομαρχιακού Τμήματος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαΐας, συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτέμβριου 2025, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια του συναδέλφου μας

ΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. συνταξιούχος Μηχανικός & ΕΔΕ

και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα.

2. Να εκφράσει η Διοικούσα Επιτροπή του Νομαρχιακού Τμήματος της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας τα Θέρμα Συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου.

3. Να παραστεί αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής στην εξόδιο ακολουθία που θα γίνει στον Ιερό Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ριζόμυλο Αιγίου και ώρα 17,00μμ.

4. Αντί στεφάνων να καταθέσει χρηματικό ποσό στην ΄΄ΦΛΟΓΑ΄΄ Παιδία με καρκίνο.

5. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τύπο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας.



Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Ν.Τ. Αχαΐας

-Ο-

Πρόεδρος



Φώτιος Κατριβέσης

Ηλεκτρολόγος Μηxανικός Τ.Ε, M.Sc