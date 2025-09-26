Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο ένας 12χρονος μετά από συμπλοκή

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 12χρονος μαθητής σε Γυμνάσιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος φέρεται να πιάστηκε στα χέρια με έναν 13χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (25/9) το πρωί, μέσα στο σχολείο που φοιτούν οι δύο έφηβοι. Αρχικά το 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί για πρώτες βοήθειες και περαιτέρω εξέταση, στο νοσοκομείο.