Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο ένας 12χρονος μετά από συμπλοκή

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (25/9) το πρωί, μέσα στο σχολείο που φοιτούν οι δύο έφηβοι
Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 12χρονος μαθητής σε Γυμνάσιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος φέρεται να πιάστηκε στα χέρια με έναν 13χρονο.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (25/9) το πρωί, μέσα στο σχολείο που φοιτούν οι δύο έφηβοι. Αρχικά το 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί για πρώτες βοήθειες και περαιτέρω εξέταση, στο νοσοκομείο.
