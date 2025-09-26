Πάτρα: Φύλλωμα μουριάς σχεδόν κρύβει φανάρι στην Ιεροθέου- Κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς

Η ορατότητα των οδηγών περιορίζεται σημαντικά
Σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στην οδό Ιεροθέου, στην άνοδο πριν τη συμβολή με την οδό Μεσολογγίου, όπου το φύλλωμα μιας μουριάς έχει απλωθεί σε τέτοιο βαθμό που σχεδόν καλύπτει το φανάρι, ενώ ακριβώς απέναντι υπάρχει ακόμα μία, που έχει… γείρει μέσα στο οδόστρωμα.
Η ορατότητα των οδηγών περιορίζεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να μην διακρίνουν εγκαίρως τη φωτεινή σηματοδότηση, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων στο σημείο.
Διερχόμενοι οδηγοί εκφράζουν την ανησυχία τους και ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για το κλάδεμα των δέντρων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ορατότητα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην κυκλοφορία.
