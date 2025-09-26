Πάτρα: Η χαλασμένη μπάρα στην οδό Πανεπιστημίου- Μαθητές και κάτοικοι αναγκάζονται να περπατούν στο δρόμο- ΦΩΤΟ

Σοβαρό κίνδυνο για πεζούς και οδηγούς εγκυμονεί η χαλασμένη οδική μπάρα στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος της Ανθούπολης, μετά τη Γεωργική Σχολή και πριν τα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής.

Η μπάρα υπέστη σοβαρή ζημιά κατά τη διάρκεια τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε μέσα στο καλοκαίρι, όταν όχημα έπεσε επάνω της, με αποτέλεσμα να διαλυθεί. Έκτοτε, παραμένει σε κακή κατάσταση, με αποτέλεσμα το πεζοδρόμιο να έχει ουσιαστικά… εξαφανιστεί.

Η εικόνα που παρουσιάζει το σημείο είναι αποκαρδιωτική. Τσιμέντα έχουν πέσει στο οδόστρωμα, ενώ από τις μπάρες έχουν αποσπαστεί οι βίδες, αφήνοντας εκτεθειμένη μια επικίνδυνη «παγίδα». Όσοι κινούνται πεζοί -κυρίως μαθητές που καθημερινά περνούν για να φτάσουν στα σχολεία- αναγκάζονται να κατεβαίνουν στο δρόμο, με αποτέλεσμα να θέτουν τη ζωή τους σε άμεσο κίνδυνο.