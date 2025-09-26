Πάτρα: Διπλοπαρκαρισμένα ακόμα και έξω από το Δημαρχείο- ΦΩΤΟ

Η μάστιγα των διπλοπαρκαρισμένων
Το κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο της Πάτρας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς τα έργα ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη δυσκολεύουν τις μετακινήσεις, ενώ η «μάστιγα» των διπλοπαρκαρισμένων οχημάτων επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
Αναγνώστης του thebest.gr απέστειλε φωτογραφίες από την οδό Ρήγα Φεραίου, οι οποίες καταγράφηκαν σήμερα, σε ώρα αιχμής. Οι εικόνες δείχνουν αυτοκίνητα παρκαρισμένα σε δεύτερη σειρά, προκαλώντας συμφόρηση σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου και μάλιστα έξω από το Δημαρχείο.
Το φαινόμενο των διπλοπαρκαρισμένων παραμένει καθημερινός «πονοκέφαλος» για οδηγούς αλλά και πεζούς.
