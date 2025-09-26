Πάτρα: Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση εισέβαλε στα ΕΛΤΑ

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Πάτρα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, εισέβαλε στον χώρο, άνδρας σε έξαλλη κατάσταση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προκάλεσε επεισόδιο με αποτέλεσμα υπάλληλοι να καλέσουν την αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, χωρίς αρχικά να τον βρει εκεί.

Στη συνέχεια ωστόσο ο άνδρας επέστρεψε και αποχώρησε εκ νέου, με αποτέλεσμα αστυνομικοί να τον εντοπίσουν και να τον οδηγήσουν στο Τμήμα.

Ο άνδρας φέρεται να έχει ψυχιατρικό ιστορικό.