Πάτρα: Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση εισέβαλε στα ΕΛΤΑ

Ειδοποίησαν την αστυνομία
Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Πάτρα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, εισέβαλε στον χώρο, άνδρας σε έξαλλη κατάσταση.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προκάλεσε επεισόδιο με αποτέλεσμα υπάλληλοι να καλέσουν την αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, χωρίς αρχικά να τον βρει εκεί.
Στη συνέχεια ωστόσο ο άνδρας επέστρεψε και αποχώρησε εκ νέου, με αποτέλεσμα αστυνομικοί να τον εντοπίσουν και να τον οδηγήσουν στο Τμήμα.
Ο άνδρας φέρεται να έχει ψυχιατρικό ιστορικό.
Απίστευτες καταστάσεις στα σχολεία της Πάτρας: Μαθητές δέχθηκαν επίθεση με πυροτέχνημα (!) από μαθητές γειτονικού σχολείου- «Τι θα γίνει αν κάποιο παιδί χτυπήσει σοβαρά;»- ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ στον Ερντογάν
Ντόναλντ Τραμπ: Δεν θα επιτρέψουμε στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr