Πάτρα: Πήρε από το Ταχυδρομείο δέμα με ναρκωτικά

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας άνδρας,

διότι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. μετέβη σε υποκατάστημα ΕΛΤΑ προκειμένου να παραλάβει δέμα με στοιχεία παραλήπτη του κατηγορούμενου, το οποίο περιείχε φυτικά

αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού βάρους 12,5 γραμμαρίων,που κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς.

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι από

τον έλεγχο των εγγράφων του προέκυψε ότι στερούταν νομίμων εγγράφων για την παραμονή του στη Χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων



Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών, απόαστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας,

δυο γυναίκες (ημεδαπή αλλοδαπή), διότι σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε αυτοκίνητο που επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

• 7,1 γραμμάρια παραισθησιογόνα μανιτάρια,

• 1,3 γραμμάρια κοκαΐνης,

• 1,9 γραμμάρια κάνναβης,

• 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο, με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης και

• 1 πτυσσόμενο στιλέτο.

Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου, αναφέρει η αστυνομία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή του Ξηρομέρου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κατούνας, ένας

ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή

φυλάκισης τριών μηνών για απειλή και εξύβριση.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, της ΟΠΚΕ Πύργου και της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης τριών ετών για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.



Σύλληψη για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή του Πύργου, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από

έλεγχο που διενεργήθηκε στην οικία του, από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι την ρευματοδοτούσε παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Σύλληψη για σωματική βλάβη από αμέλεια επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας



Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στη Βάρδα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας, ένας 15χρονος, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο παραβίασε

ρυθμιστική πινακίδα stop και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας, ενώ στη συνέχεια ο ανήλικος εγκατέλειψε τον

τόπο του τροχαίου ατυχήματος.



Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δυο οδηγοί οι οποίοι διακομίσθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας για την παροχή πρώτων βοηθειών. Επιπλέον, από τον έλεγχο των εγγράφων του ανήλικου προέκυψε ότι στερούταν δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, σύμφωνα με την αστυνομία.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή, σωματικές βλάβες



Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αιτωλικό, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι μετέβη σε

αποθήκη και κρατώντας τσεκούρι απείλησε ημεδαπό άνδρα και του προκάλεσε ελαφρές σωματικές βλάβες στο χέρι.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο όχημα του κατηγορούμενου βρήκαν και κατέσχεσαν το τσεκούρι ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης, ανακοινώνει Η ελ.ασ.