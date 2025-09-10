Πάτρα: Ήταν στο νοσοκομείο και απείλησε το προσωπικό με νυστέρι

Συνελήφθη χθες το απόγευμα
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με τα όσα ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.. βρισκόμενος σε νοσηλευτικό ίδρυμα με την χρήση νυστεριού, απείλησε το προσωπικό, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος.
