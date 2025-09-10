Πάτρα: Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης τέσσερις υποθέσεις κακοποίησης παιδιών

Στο επίκεντρο νέας εισαγγελικής έρευνας βρίσκονται τέσσερις σοβαρές υποθέσεις κακοποίησης παιδιών τις οποίες είχε χειριστεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών.

Η Εισαγγελέας Πατρών εξετάζει εξονυχιστικά όλα τα πορίσματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εκδόθηκαν με ορθό τρόπο ή αν υπήρξαν εγκληματικές παραλείψεις που ενδέχεται να οδήγησαν σε συγκάλυψη κακοποιήσεων ή ακόμη και δολοφονιών.

Η διαδικασία ξεκίνησε ύστερα από καταθέσεις γιατρών, οι οποίοι είχαν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τα πορίσματα.

Το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων πλέον διερευνά όλες τις καταγγελίες κακοποίησης παιδιών που είχαν μπει στο αρχείο, καθώς και περιπτώσεις βρεφικών θανάτων που αποδόθηκαν σε παθολογικά αίτια, παρά τα στοιχεία που υποδείκνυαν εγκληματικές ενέργειες.

Η έρευνα διατάχθηκε κατόπιν κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Νίκο Νικολάου, ύστερα από αποκαλύψεις ότι σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις οι τοπικοί ιατροδικαστές δεν αναγνώρισαν σημάδια κακοποίησης, παρά τις καταγγελίες των γιατρών.

Οι τέσσερις υποθέσεις που επανεξετάζονται

1. Κακοποίηση 4χρονου με κρεμάστρα

Η πρώτη υπόθεση αφορά αγοράκι 4 ετών που εντοπίστηκε με σημάδια κακοποίησης στον πρωκτό του, τα οποία σύμφωνα με καταθέσεις γιατρών προκλήθηκαν από κρεμάστρα. Στους υπόπτους είχαν αρχικά συμπεριληφθεί συγγενικά πρόσωπα του παιδιού. Ωστόσο, το ιατροδικαστικό πόρισμα ανέφερε ότι το παιδί τραυματίστηκε μόνο του, γεγονός που οδήγησε την υπόθεση στο αρχείο.



2. Αγόρι ΑμεΑ με ανεξήγητα τραύματα

Μια ακόμη υπόθεση αφορά ανήλικο αγόρι με αναπηρία που βρέθηκε με εμφανή σημάδια κακοποίησης κατά τη διάρκεια νοσηλείας του. Παρά τις επισημάνσεις των γιατρών για ύποπτα τραύματα, δύο ξεχωριστές ιατροδικαστικές εκθέσεις δεν διαπίστωσαν ίχνη κακοποίησης. Η υπόθεση πλέον επανεξετάζεται λεπτομερώς.

3. Θάνατος βρέφους από τα Ιωάννινα

Η τρίτη υπόθεση αφορά βρέφος 2,5 μηνών που μεταφέρθηκε πριν από 11 χρόνια από νοσοκομείο των Ιωαννίνων σε ΜΕΘ της Πάτρας με σοβαρά σημάδια κακοποίησης. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το μωρό έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα στα πλευρά, τόσο πρόσφατα όσο και παλαιότερα, ενώ υπήρχαν ενδείξεις για το λεγόμενο «σύμπτωμα ταρακουνήματος». Παρά τις προσπάθειες, το βρέφος κατέληξε. Ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης ενημέρωσε τις αρχές, παραδίδοντας ολόκληρο τον ιατρικό φάκελο. Η προκαταρκτική εξέταση οδήγησε στην παραπομπή του πατέρα σε δίκη, όμως αθωώθηκε εξαιτίας της ιατροδικαστικής γνωμάτευσης που απέδωσε τον θάνατο σε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και όχι σε κακοποίηση. Σήμερα, ο συγκεκριμένος φάκελος έχει ανοιχτεί ξανά και ερευνάται από τη Γενική Διεύθυνση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

4. Το τραγικό τέλος 13χρονης από την Κέρκυρα

Η τέταρτη υπόθεση αφορά 13χρονο κορίτσι από την Κέρκυρα. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε αυτοκτονία, ωστόσο η μητέρα της κατήγγειλε πως το παιδί είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Η ιατροδικαστική εξέταση, δεν εντόπισε σημάδια κακοποίησης. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι η κακοποίηση είχε προηγηθεί της νοσηλείας της στην Πάτρα, ενώ η ιατροδικαστική πλευρά ισχυρίζεται ότι τα περιστατικά συνέβησαν αργότερα, όταν η 13χρονη είχε ήδη επιστρέψει στην Κέρκυρα.

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί αν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις αποκρύψανε εγκλήματα, αφήνοντας ατιμώρητους τους υπεύθυνους.

Το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο όλων των υποθέσεων, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο στην τοπική κοινωνία και ανησυχία για τη διαφάνεια στη διερεύνηση περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων.