«Χαμόγελο του Παιδιού» για Πάτρα: 4 παιδιά βίωσαν κόλαση, με ένα βρέφος να χάνει τη ζωή του στα 2,5 μήνες

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καταγγέλλει σοβαρές ευθύνες για ολιγωρία, έλλειψη συντονισμού και μη έγκαιρη παρέμβαση από τους αρμόδιους φορείς, που οφείλουν να προστατεύουν τα παιδιά από την πρώτη στιγμή της ζωής τους, μετά την υπόθεση του θανάτου ενός βρέφους 2,5 μηνών στην Πάτρα το 2013.

Στην ανακοίνωσή του, ο οργανισμός επισημαίνει πως οι παραπάνω παραλείψεις έχουν τραγικές συνέπειες, όχι μόνο για την ψυχική υγεία των παιδιών, αλλά και για τη ζωή τους.

Η υπόθεση είχε αξιολογηθεί ως εξαιρετικά επείγουσα και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία ήδη από το 2014, μετά από αναφορά που έλαβε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής SOS1056. Η αναφορά ανέφερε ότι δύο γονείς κακοποιούσαν σωματικά το βρέφος, το οποίο είχε εμφανιστεί με γύψο στο πόδι, και ότι είχαν προηγουμένως χάσει άλλο παιδί εξαιτίας ξυλοδαρμού.

Ακόμη, τον Μάιο του 2014 το βρέφος φιλοξενήθηκε προσωρινά σε Σπίτι Φροντίδας του οργανισμού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα.

Παράλληλα, από το 2016 υπήρξε αίτημα μεταφοράς και άλλου βρέφους από ανάλογο περιβάλλον, ενώ τον Αύγουστο του 2024 ο πατέρας των παιδιών κατήγγειλε ενδοοικογενειακή βία από τη μητέρα και πρόθεση να καταθέσει μήνυση για να προστατεύσει το παιδί του.

Συνολικά, τέσσερα παιδιά βίωσαν βαρύτατες κακοποιήσεις από τη γέννησή τους, με ένα να χάνει τη ζωή του μόλις σε ηλικία 2,5 μηνών, καταλήγει το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην ανακοίνωσή του.