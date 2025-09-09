Λιποθύμησε η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας- «Δεν ήταν μια συνηθισμένη Τρίτη»

Λόγω υπογλυκαιμίας
Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Ελίζαμπετ Λανν, κατέρρευσε την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μόλις λίγα λεπτά μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της.
Η Λανν, η οποία προέρχεται από το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, βρισκόταν δίπλα στον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον και άλλους υπουργούς, όταν ξαφνικά λιποθύμησε και σωριάστηκε, τραυματίζοντας το κεφάλι της στο βήμα. Η πρόεδρος του κόμματος, Έμπα Μπους, καθώς και άλλα μέλη της κυβέρνησης, έσπευσαν να της προσφέρουν βοήθεια, ενώ άνδρες της ασφάλειας παρενέβησαν άμεσα, παρέχοντας πρώτες βοήθειες και απομακρύνοντάς την από την αίθουσα.
Λίγο αργότερα, η Λανν επανεμφανίστηκε χαμογελαστή και προσπάθησε να καθησυχάσει τους παρευρισκόμενους, δηλώνοντας: «Δεν ήταν μια συνηθισμένη Τρίτη, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις υπογλυκαιμία». Δεν έχει διευκρινιστεί αν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, ωστόσο δεν έφερε εξωτερικά τραύματα. Η συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε.
Δείτε το βίντεο:
«Έμοιαζε πραγματικά σοβαρό. Έπεσε ακριβώς μπροστά μου», ανέφερε ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας Dagens Nyheter που ήταν παρών στην αίθουσα.
Η Λανν, η οποία μέχρι πρότινος διατελούσε δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Υγείας την Τρίτη, μετά την αιφνίδια αποχώρηση της προηγούμενης υπουργού, Άκο Ανκάρμπεργκ Γιοχάνσον, τη Δευτέρα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr