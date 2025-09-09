Λιποθύμησε η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας- «Δεν ήταν μια συνηθισμένη Τρίτη»

Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Ελίζαμπετ Λανν, κατέρρευσε την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μόλις λίγα λεπτά μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της.

Η Λανν, η οποία προέρχεται από το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, βρισκόταν δίπλα στον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον και άλλους υπουργούς, όταν ξαφνικά λιποθύμησε και σωριάστηκε, τραυματίζοντας το κεφάλι της στο βήμα. Η πρόεδρος του κόμματος, Έμπα Μπους, καθώς και άλλα μέλη της κυβέρνησης, έσπευσαν να της προσφέρουν βοήθεια, ενώ άνδρες της ασφάλειας παρενέβησαν άμεσα, παρέχοντας πρώτες βοήθειες και απομακρύνοντάς την από την αίθουσα.

Λίγο αργότερα, η Λανν επανεμφανίστηκε χαμογελαστή και προσπάθησε να καθησυχάσει τους παρευρισκόμενους, δηλώνοντας: «Δεν ήταν μια συνηθισμένη Τρίτη, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις υπογλυκαιμία». Δεν έχει διευκρινιστεί αν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, ωστόσο δεν έφερε εξωτερικά τραύματα. Η συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε.

Δείτε το βίντεο: