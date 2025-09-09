Δυτική Ελλάδα: Υπό έλεγχο η φωτιά στο αρχαίο θέατρο των Οινιάδων

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο αρχαίο Θέατρο Οινιαδών.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Μεγάλη είναι η κινητοποίηση στις τάξεις της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 9/9 πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Οινιάδων, στον Δήμο Μεσολογγίου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 24 οχήματα. Παράλληλα, ρίψεις πραγματοποιούν και εναέρια μέσα, ειδικότερα 2 PZL.

Είναι η δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε λίγο καιρό που σημειώνεται στην περιοχή. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής είχαν δώσει μεγάλη «μάχη» για να σώσουν τον αρχαιολογικό χώρο από τις φλόγες στις 10 Ιουλίου και ομοίως πράττουν και τώρα…

ΠΗΓΗ agriniopress.gr