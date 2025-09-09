Νετανιάχου: «Το πλήγμα στη Χαμάς ίσως τερματίσει τον πόλεμο»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε πως το πλήγμα στην ηγεσία της Χαμάς ενδέχεται να αποτελέσει καθοριστικό βήμα για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Τις δηλώσεις του αυτές έκανε στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

Κατά την ομιλία του, ο Νετανιάχου ανέφερε πως «τελείωσε η εποχή που οι τρομοκράτες ηγέτες μπορούν να απολαύσουν κάποιου είδους ασυλία (…) Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει τέτοιου είδους ασυλία», υπογραμμίζοντας ότι οι «τρομοκράτες ηγέτες» πλέον δεν θα μένουν ατιμώρητοι.

Επανέλαβε ότι το Ισραήλ έδρασε «εντελώς ανεξάρτητα» και δήλωσε πως η σημερινή αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα, «μπορεί να ανοίξει μια πόρτα για τον τερματισμό του πολέμου». Διευκρίνισε ότι έδωσε την εντολή για την επιχείρηση ώστε «να κλείσουμε τους λογαριασμούς μας με τους δολοφόνους και να διασφαλίσουμε τη μελλοντική ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για το ίδιο θέμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίθεση στη Ντόχα «χειρουργικό, ακριβές πλήγμα». Τόνισε επίσης ότι «οι άνθρωποι που βρέθηκαν σήμερα στο στόχαστρο στη Ντόχα ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν, οργάνωσαν και πανηγύρισαν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου».

Κατηγόρησε αρκετές χώρες της Δύσης ότι «ντροπιαστικά ξεχάσει την 7η Οκτωβρίου», στέλνοντας σαφές μήνυμα στους αντιπάλους του Ισραήλ: «Οι εχθροί μας πρέπει να γνωρίζουν ένα πράγμα: ότι από την ίδρυση του κράτους τουΙσραήλ, εβραϊκό αίμα δεν θα χυθεί».

Όσον αφορά την πορεία του πολέμου, ανέφερε ότι «βρισκόμαστε στη μέση μιας εκστρατείας για να νικήσουμε τη Χαμάς και να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους», επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ έχει πλήξει σοβαρά «όλα τα τμήματα του άξονα του κακού».

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα ενότητας και πίστης, λέγοντας: «Μαζί στεκόμαστε, μαζί πολεμάμε και με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε νικητές».