Θεσσαλονίκη: 34χρονος χαράκωσε με γυαλί τα μέλη της οικογένειάς του γιατί διαφώνησε με την ευχή παπά

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες, Δευτέρα (08.09.2025), στο σπίτι μιας τετραμελούς οικογένειας στη Θεσσαλονίκη, όταν ο μεγαλύτερος γιος, 34 ετών, επιτέθηκε βίαια στους τρεις συγγενείς του, επειδή διαφώνησε με την επίσκεψη ιερέα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το Voria.gr, θύματα του νεαρού από τη Θεσσαλονίκη έπεσαν ο πατέρας και ο αδερφός του, τους οποίους τραυμάτισε με σπασμένο γυαλί στο κεφάλι και στο χέρι-θώρακα, αντίστοιχα, καθώς και τη μητέρα του, την οποία γρονθοκόπησε στο μάτι.

Ο 34χρονος, κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών χωρίς αναστολή, ενώ ούτε η έφεσή του έχει αναστέλλουσα δύναμη και έτσι οδηγείται στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του.

Όλα συνέβησαν όταν στο σπίτι της οικογένειας είχαν πάει για επίσκεψη ο ιερέας της ενορίας, η πρεσβυτέρα και μία ακόμα η γυναίκα. Όπως σημείωσε η μητέρα του κατηγορούμενου, που κατέθεσε πρώτη, ξαφνικά ο γιος της «εξοργίστηκε επειδή δεν ήθελε να διαβάσει ο πατήρ μια ευχή».

Το ίδιο επιβεβαίωσε και ο πατέρας του, λέγοντας πως «ήταν λες και δεν ήταν ο γιος μου εκείνη τη στιγμή». Ο παθών πρόσθεσε πως δεν κάλεσαν οι ίδιοι την αστυνομία, αλλά μάλλον οι διασώστες του ΕΚΑΒ, αφού οι ίδιοι δεν θεωρούν τον γιο τους επικίνδυνο. Και οι δυο πάντως έκαναν λόγο ότι ο γιος τους αντιμετώπιζε κατά καιρούς ψυχολογικά προβλήματα.

Κατά την απολογία του, ο 34χρονος ομολόγησε αμέσως τις πράξεις του λέγοντας πως είχε «πλήρη συνείδηση» και ότι προέβη στην αιματηρή επίθεση γιατί εξοργίστηκε

«Δεν ειναι συγγενείς μου. Ζωντανοί νεκροί δεν θα είχε καμία διαφορά», είπε μεταξύ άλλων.