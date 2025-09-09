Μακρόν: «Απαράδεκτες οι ισραηλινές επιθέσεις»- Εκφράζει αλληλεγγύη στο Κατάρ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προέβη σε καταδίκη των «απαράδεκτων ισραηλινών επιθέσεων», όπως τις χαρακτήρισε, με αποδέκτη το Κατάρ.

Μέσω των social media, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε «την αλληλεγγύη του προς το Κατάρ» και καταδίκασε τις «απαράδεκτες ισραηλινές επιθέσεις». «Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στο Κατάρ και τον Εμίρη του, Σεΐχη Ταμίμ Αλ Θάνι. Ο πόλεμος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επεκταθεί στην περιοχή», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας.