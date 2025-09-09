Μακρόν: «Απαράδεκτες οι ισραηλινές επιθέσεις»- Εκφράζει αλληλεγγύη στο Κατάρ

Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προέβη σε καταδίκη των «απαράδεκτων ισραηλινών επιθέσεων», όπως τις χαρακτήρισε, με αποδέκτη το Κατάρ.
Μέσω των social media, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε «την αλληλεγγύη του προς το Κατάρ» και καταδίκασε τις «απαράδεκτες ισραηλινές επιθέσεις». «Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στο Κατάρ και τον Εμίρη του, Σεΐχη Ταμίμ Αλ Θάνι. Ο πόλεμος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επεκταθεί στην περιοχή», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr