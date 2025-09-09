Back to Top
Πάτρα: Πήγε για το δέμα με τα ναρκωτικά και έπεσε πάνω στην Αστυνομία

Ο 50χρονος συνελήφθη και πρόκειται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Πατρών.

Νέα υπόθεση εισαγωγής ναρκωτικών μέσω ταχυδρομείου καταγράφηκε στην Πάτρα, με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη την ώρα που παραλάμβανε δέμα με κάνναβη από τα ΕΛ.ΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, αξιοποιώντας σχετική πληροφορία, εντόπισαν τον άνδρα κοντά στο υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ στην οδό Μαιζώνος και Ζαΐμη. Τον περίμεναν διακριτικά και μόλις παρέλαβε το δέμα, τον συνέλαβαν.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το πακέτο είχε αποσταλεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και περιείχε φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 12,5 γραμμαρίων.

Ο 50χρονος συνελήφθη και πρόκειται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Πατρών.

