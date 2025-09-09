Κατάρ: Το Ισραήλ χτύπησε αξιωματούχους της Χαμάς στη Ντόχα - Το πράσινο φως από τον Τραμπ

Το ισραηλινό Channel 12 αναφέρει ότι οι εκρήξεις ήταν απόπειρα δολοφονίας ηγετών της Χαμάς . «Επιτεθήκαμε στην ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένων των Χαλίλ αλ Χάγια και Ζαχέρ Τζαμπαρίν. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της επίθεσης» δήλωσε από την πλευρά του Ισραηλινός αξιωματούχος στο Channel 12.

Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς στο Κατάρ, ωστόσο, δεν διευκρίνισε σε ποιο σημείο έγινε η επίθεση.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Reporte sobre explosiones en Doha, Catar.<br>Se trataría aparentemente de un intento de asesinato.<br><br>Se continuará actualizando en caso necesario/relevancia.<br><br>Moked Bitajón <a href="https://t.co/phTPDFh0ZI">pic.twitter.com/phTPDFh0ZI</a></p>— Moked Bitajon X (@Moked_Bitajon) <a href="https://twitter.com/Moked_Bitajon/status/1965399793834065948?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το Al Jazzera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, τόνισε ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της οργάνωσης που είχαν συνάντηση στην καταριανή πρωτεύουσα.

Η επίθεση σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους έγινε με την έγκριση του Τραμπ και λίγο μετά την ανακοίνωση που έκανε η Χαμάς αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση σε λεωφορείο που έγινε στην Ιερουσαλήμ την Δευτέρα με έξι νεκρούς.

Η επιβεβαίωση της επίθεσης δεν άργησε, αφού οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι στόχος της επιχείρησης ήταν τα κεντρικά γραφεία της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς.

Ειδικότερα, οι IDF αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με την Σιν Μπετ, ένα πλήγμα ακριβείας στην Ντόχα που είχε στόχο μέλη της ανώτερης ηγεσίας της Χαμάς, τα οποία κατηγορεί «για την οργάνωση και την εκτέλεση της αιματηρής επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου 2023».

Ακόμα, επισημαίνουν ότι ελήφθησαν μέτρα πρόληψης ώστε να μην υπάρξουν παράπλευρες απώλειες από την ισραηλινή επίθεση, η οποία πήρε την κωδική ονομασία «Κορυφή της Φωτιάς».

Γι’ αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά ακριβείας και πληροφορίες επί του εδάφους ώστε το πλήγμα ακριβείας να έχει ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση των στόχων και όχι άμαχου πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές πληροφόρησης που μίλησαν στο Κανάλι 12, η ισραηλινή επίθεση είχε στόχο συνάντηση κορυφαίων στελεχών της Χαμάς, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της πολιτικής ηγεσίας του εξτρεμιστικού ισλαμιστικού κινήματος, ο Χαλίλ αλ Χάγια, αλλά και ο Χαλέντ Μεσάαλ, τον οποίο το Ισραήλ προσπάθησε να δολοφονήσει στην Ιορδανία το 1997.

Μάλιστα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε το «πράσινο φως» για την επίθεση στην Ντόχα, πιθανώς λόγω της υψηλής συμβολικής αξίας του πλήγματος.

Το Κατάρ καταδικάζει την επίθεση

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ «καταδικάζει έντονα» την ισραηλινή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα, χαρακτηρίζοντάς την «δειλή».

Ακόμα, αναφέρει ότι «η ισραηλινή εγκληματική επίθεση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των Καταριανών και των κατοίκων στο Κατάρ».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ πρόσθεσε πως η χώρα του «δεν θα ανεχθεί αυτή την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας, ούτε καμία πράξη που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την κυριαρχία του».