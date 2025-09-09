Τραμπ: «Ο βομβαρδισμός του Κατάρ δεν βοηθά την ειρήνη»- Επικοινωνία με Νετανιάχου και ηγέτη του Κατάρ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον ηγέτη του Κατάρ, μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, χαρακτήρισε την επίθεση «μονομερή βομβαρδισμό σε κυρίαρχο κράτος», κάτι που προκάλεσε δυσκολίες για τον Τραμπ στην αντιμετώπιση του Κατάρ. Μετά την επίθεση, ο Τραμπ συνομίλησε με τον Νετανιάχου, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία του για άμεση ειρήνη.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, και τον διαβεβαίωσε πως τέτοιο περιστατικό δεν θα επαναληφθεί στο έδαφος της χώρας του.

Η Λέβιτ δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε από το Πεντάγωνο για την επικείμενη ισραηλινή επίθεση στη Χαμάς στο Κατάρ. Ο Τραμπ ανέθεσε στον κορυφαίο σύμβουλό του, Στιβ Γουίτκοφ, να ενημερώσει τους καταριανούς αξιωματούχους σχετικά με την επίθεση.

Η εκπρόσωπος τόνισε πως «ο μονομερής βομβαρδισμός ενός κυρίαρχου κράτους και στενού συμμάχου των ΗΠΑ, που εργάζεται με θάρρος για την ειρήνη, δεν εξυπηρετεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ ούτε των ΗΠΑ». Παράλληλα, παραδέχθηκε πως η επιλογή της τοποθεσίας έθεσε τον Τραμπ σε δύσκολη θέση, αλλά επισήμανε ότι η εξόντωση της Χαμάς παραμένει σημαντικός στόχος.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεντ Αλ Ανσάρι, διέψευσε ότι η χώρα είχε προηγούμενη ενημέρωση για την ισραηλινή επιχείρηση στη Ντόχα. Οι καταριανές αρχές, όπως είπε, έλαβαν τηλεφώνημα από Αμερικανούς αξιωματούχους ενώ ήδη ακούγονταν οι εκρήξεις στην πόλη.