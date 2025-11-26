Τι πρέπει να γνωρίζουμε έως το τέλος του έτους: Ηλεκτρονικές πληρωμές με το 30% του εισοδήματος - Πιο νωρίς φέτος το δώρο Χριστουγέννων

Στο τέλος του έτους υπενθυμίζεται η υποχρέωση των φορολογουμένων να συγκεντρώσουν το 30% του εισοδήματός τους μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο 22% στη διαφορά που δεν καλύφθηκε.

Όπως τονίστηκε από τον φοροτεχνικό, Στάθη Βελισσαράκο μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ «εάν δεν συγκεντρώσουν το 30% του εισοδήματός τους, υπάρχει το πέναλτι του φόρου».

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που λαμβάνονται υπόψη είναι όσες πραγματοποιούνται με κάρτα, e-banking ή άλλες ηλεκτρονικές μεθόδους.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τράπεζες καταγράφουν αυτόματα τις καταναλωτικές δαπάνες, ωστόσο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγχουν μέσω e-banking την πορεία των συναλλαγών τους «για να δούμε αν έχουμε φτάσει στο 30% που πρέπει».

Παραδείγματα που δόθηκαν στη συζήτηση δείχνουν ότι για εισόδημα 20.000 ευρώ, απαιτούνται 6.000 ευρώ ηλεκτρονικών δαπανών. Αν συγκεντρωθούν 4.000 ευρώ, στη διαφορά των 2.000 ευρώ επιβάλλεται πρόστιμο 22%, δηλαδή 440 ευρώ.

Οι πληρωμές με μετρητά η πιο συχνή παγίδα

Όπως επισημάνθηκε, πολλοί φορολογούμενοι εξακολουθούν να κάνουν αναλήψεις και να πληρώνουν με μετρητά. «Υπάρχει η παλιά συνήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους ομιλητές, σημειώνοντας ότι αυτό μειώνει τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές δαπάνες.

Ποιες αποδείξεις μετρούν διπλά

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δαπάνες σε συγκεκριμένα επαγγέλματα υγείας, όπως γιατροί, οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές. Οι δαπάνες αυτές προσμετρώνται διπλά στο απαιτούμενο 30%.

«Απόδειξη γιατρού αξίας 150 ευρώ προσμετράται ως 300», σημειώθηκε.

Επαγγέλματα με έκπτωση φόρου 30%

Για κατηγορίες επαγγελμάτων όπως κομμωτήρια, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, ταξί, καθαριστήρια και άλλοι τεχνίτες, οι ηλεκτρονικές αποδείξεις προσφέρουν έκπτωση φόρου 30%.

Όπως εξηγήθηκε: «Όταν πάρεις απόδειξη 100 ευρώ, σε πιστώνουν 30 ευρώ φόρο».

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε καταβάλλεται

Σχετικά με το δώρο Χριστουγέννων, αναφέρθηκε ότι φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα, έως 19 Δεκεμβρίου, επειδή η κανονική ημερομηνία (21 Δεκεμβρίου) συμπίπτει με Σαββατοκύριακο.

Το δώρο αντιστοιχεί σε έναν ολόκληρο μισθό, προσαυξημένο φέτος κατά 4,9%. Έτσι, μισθός 1.000 ευρώ οδηγεί σε καταβολή 1.049 ευρώ περίπου.

Για την πλήρη καταβολή του δώρου, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει εργαστεί από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Για όσους εργάζονται τμηματικά, ισχύει αναλογία: 2 ημερομίσθια ανά 19 ημέρες εργασίας.

Ποινικό αδίκημα η πληρωμή του δώρου σε μετρητά

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ότι το δώρο πρέπει να καταβάλλεται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. «Έδωσα μετρητό στον εργαζόμενο… είναι ποινικό αδίκημα και επιφέρει αυτόφωρο», υπογραμμίστηκε.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να προχωρούν σε καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο αστυνομικό τμήμα ή στη γραμμή 1555.