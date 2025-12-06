Στη Βηθλεέμ άναψε ξανά το χριστουγεννιάτικο δέντρο μετά από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα: «Ήταν δύο δύσκολα χρόνια σιωπής»

Δείτε βίντεο
Για δύο χρόνια, εν μέσω του πολέμου στη Γάζα, όλοι οι δημόσιοι χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί στη Βηθλεέμ, στη Δυτική Όχθη, είχαν ακυρωθεί.
Μετά τη πρόσφατη εκεχειρία, η πόλη αποφάσισε φέτος να επαναφέρει τις γιορτές, με κορυφαία στιγμή το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου μπροστά από την ιστορική εκκλησία της Γέννησης, όπως μεταδίδει το BBC.
«Ήταν δύο δύσκολα χρόνια σιωπής. Χωρίς Χριστούγεννα, χωρίς δουλειές, χωρίς εργασία» λέει ο Δήμαρχος της Βηθλεέμ, Μαχέρ Κανάουατι. «Ζούμε από τον τουρισμό και αυτός είχε πέσει στο μηδέν».
Ο δήμαρχος αναγνωρίζει ότι η ιδέα να επαναληφθούν οι εορτασμοί δεν ήταν χωρίς αντιπαραθέσεις: «Κάποιοι μπορεί να πουν ότι δεν είναι σωστό και άλλοι ότι είναι σωστό» είπε ο κ. Κανάουατι. «Αλλά βαθιά μέσα στην καρδιά μου, ένιωσα ότι αυτό ήταν το σωστό να κάνουμε, γιατί τα Χριστούγεννα δεν πρέπει ποτέ να σταματούν ή να ακυρώνονται. Είναι το φως της ελπίδας για εμάς».
Οι ντόπιοι – τόσο χριστιανοί όσο και μουσουλμάνοι – πόζαραν για selfies μπροστά από το δέντρο, το οποίο είναι διακοσμημένο με κόκκινες και χρυσές μπάλες.
