Στη Βηθλεέμ άναψε ξανά το χριστουγεννιάτικο δέντρο μετά από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα: «Ήταν δύο δύσκολα χρόνια σιωπής»

Για δύο χρόνια, εν μέσω του πολέμου στη Γάζα, όλοι οι δημόσιοι χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί στη Βηθλεέμ, στη Δυτική Όχθη, είχαν ακυρωθεί.

Μετά τη πρόσφατη εκεχειρία, η πόλη αποφάσισε φέτος να επαναφέρει τις γιορτές, με κορυφαία στιγμή το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου μπροστά από την ιστορική εκκλησία της Γέννησης, όπως μεταδίδει το BBC.

«Ήταν δύο δύσκολα χρόνια σιωπής. Χωρίς Χριστούγεννα, χωρίς δουλειές, χωρίς εργασία» λέει ο Δήμαρχος της Βηθλεέμ, Μαχέρ Κανάουατι. «Ζούμε από τον τουρισμό και αυτός είχε πέσει στο μηδέν».