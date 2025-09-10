Η στιγμή που ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία παρασέρνει αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας

Τη στιγμή που ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό που τον σταμάτησε για έλεγχο στο κέντρο της Αθήνας μετά από καταδίωξη, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο φαίνεται το όχημα της ΕΛΑΣ με συμβατικές πινακίδες αλλά με φάρο να σταματά και από αυτό να αποβιβάζονται δύο αστυνομικοί για έλεγχο.

Τότε η Mercedes AMG που οδηγούσε ο 20χρονος φαίνεται να κάνει μια κίνηση για να περάσει από αριστερά το όχημα της αστυνομίας παρασέρνοντας τον αστυνομικό που βρέθηκε στον δρόμο της.