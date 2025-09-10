Πάτρα: Εξαφάνιση 73χρονης Γαλλίδας τουρίστριας – Εκτεταμένες έρευνες από την Αστυνομία

Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην Πάτρα για τον εντοπισμό μιας 73χρονης Γαλλίδας τουρίστριας, η οποία αγνοείται από χθες.

Σύμφωνα με πληροφορίες , η ηλικιωμένη γυναίκα επισκέφθηκε την πόλη μαζί με οργανωμένο γκρουπ Γάλλων τουριστών και διέμενε σε ξενοδοχείο στην παραλιακή ζώνη.

Το πρωί της Τετάρτης, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αντιλήφθηκαν την απουσία της και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε όλο το μήκος της παραλιακής οδού, αλλά και σε γύρω σημεία, καθώς όλα δείχνουν ότι η γυναίκα εξαφανίστηκε το προηγούμενο βράδυ.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. «χτενίζουν» την περιοχή, ενώ έχουν ειδοποιηθεί και οι τοπικές λιμενικές αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την 73χρονη, ενώ το ενδεχόμενο να έχει χάσει τον προσανατολισμό της εξετάζεται σοβαρά από τις αρχές.