Πάτρα: Δύο επιθέσεις χθες βράδυ- Χτύπησαν 15χρονο και 23χρονο

Δικογραφίες για επιθέσεις σε βάρος ενός 15χρονου και ενός 23χρονου στην Πάτρα σχημάτισε η αστυνομία.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ανήλικων και νεαρών για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων σε βάρος πέντε ανήλικων και νεαρών, οι οποίοι χθες αργά το βράδυ σε πλατεία στην Πάτρα, επιτέθηκαν σε 15χρονο και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες στο κεφάλι και στα άκρα του.

Διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των κατηγορούμενων, αναφέρει η αστυνομία.

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ανήλικου ημεδαπού και λοιπών κατηγορούμενων για σωματική βλάβη και εξύβριση

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος ενός 16χρονου και συνεργών του

που αναζητούνται, οι οποίοι χθες το βράδυ στην Πάτρα, επιτέθηκαν σε 23χρονο και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε όλο του το σώμα. Το θύμα

από τα χτυπήματα έχασε τις αισθήσεις και έπεσε στο έδαφος, ενώ οι κατηγορούμενοι συνέχισαν να τον χτυπούν. Διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των κατηγορούμενων, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.