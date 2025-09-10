Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση νεαρών με ξύλα κατά 13χρονου

Ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από άγρια επίθεση που δέχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Συκιές, κοντά στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων. Ο ανήλικος βρισκόταν με δύο συνομήλικούς του, όταν ομάδα 6-7 ατόμων τούς πλησίασε και στράφηκε εναντίον του, χτυπώντας τον με ξύλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες , πριν από την επίθεση τα τρία αγόρια είχαν συζητήσει με δύο κοπέλες, οι οποίες αποχώρησαν λίγο αργότερα. Λίγο μετά, εμφανίστηκε η ομάδα των δραστών που προκάλεσε τον τραυματισμό του 13χρονου.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Μιλώντας στο Mega, ο πατέρας του 13χρονου ανέφερε πως η κατάσταση του παιδιού είναι σοβαρή και πως πρόκειται να χειρουργηθεί στο κεφάλι λόγω τραύματος που φέρει εκεί.

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν 18χρονο ως έναν εκ των δραστών της επίθεσης. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τη σύλληψη και των άλλων δραστών.

πηγη thestival.gr