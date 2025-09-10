Από την πόλη στο χωριό - Τα οφέλη που έχει η ζωή

Τι λένε άτομα που μετακόμισαν
Κίνηση, άγχος, απαιτητική καθημερινότητα χωρίς πολλές φορές ποιότητα παρατηρείται σε μεγάλα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα κάποιοι να αποφασίσουν να εγκατελείψουν την Αθήνα και να επιλέξουν να ζήσουν στην επαρχία.
Όταν η καθημερινότητα γίνεται πιο ανθρώπινη
Πρώτο και πιο καθοριστικό όφελος είναι το χαμηλότερο κόστος ζωής. Τα ενοίκια και οι τιμές ακινήτων είναι πολύ πιο προσιτά σε σχέση με τις πόλεις, ενώ και τα καθημερινά έξοδα –από τις αγορές του σούπερ μάρκετ έως τη διασκέδαση– διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα. Επιπλέον, η ζωή στην επαρχία συχνά συνδέεται με τη δυνατότητα καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων, μειώνοντας περαιτέρω τα έξοδα και βελτιώνοντας τη διατροφική αξία.
Την ίδια στιγμή, η ποιότητα ζωής βελτιώνεται θεαματικά. Η επαφή με τη φύση, ο καθαρός αέρας και ο περισσότερος ελεύθερος χώρος δημιουργούν συνθήκες πιο υγιεινές, λιγότερο αγχωτικές και περισσότερο ισορροπημένες. Η καθημερινότητα ακολουθεί πιο αργούς ρυθμούς, σε ένα είδος slow living, χωρίς κυκλοφοριακό χάος και πολύωρες μετακινήσεις που εξαντλούν την ενέργεια των κατοίκων των πόλεων.
Η ποιότητα ζωής ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες που η Πηνελόπη Πλατανίτη μετακόμισε με την οικογένειά της από την Κυψέλη, σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως λέει η ίδια στο TikTok, μεταξύ άλλων, στην επαρχία «ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση, ζούμε σε καθαρό περιβάλλον και δεν θα χρειάζεται πλέον να ψάχνουμε πάρκινγκ κάτω από το σπίτι».
Παρόμοιοι ήταν οι λόγοι και για τον Κώστα Κόκκολα ο οποίος όπως λέει στο newmoney «έφυγα από την πόλη, επειδή πάντα αγαπούσα τη φύση, την ηρεμία και την ποιοτική ζωή. Όταν μπόρεσα το έκανα». Ο ίδιος ζει σε χωριό της Αττικής, οπότε κάνει αποστάσεις 120 χιλιομέτρων τη μέρα για να πάει στη δουλειά του που είναι στην Αθήνα, αλλά όπως λέει «αποφάσισα πως αξίζει».
Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελούν επίσης οι ανθρώπινες σχέσεις. Στα μικρότερα μέρη τείνουν να είναι πιο ουσιαστικές, ενώ οι παραδοσιακοί δεσμοί στήριξης μεταμορφώνουν την καθημερινότητα σε εμπειρία αλληλεγγύης και συλλογικότητας. «Στο χωριό μπορείς να βρεις μελιτζάνες και κολοκυθάκια έξω από την πόρτα χωρίς καν να το ζητήσεις!», αναφέρει η Πηνελόπη, η οποία ανακατασκευάζει το σπίτι της γιαγιάς της από το 1950.
Παράλληλα, οι τοπικές κοινωνίες βλέπουν τα τελευταία χρόνια μια σταδιακή βελτίωση υποδομών, από την υγεία και την παιδεία μέχρι τις συγκοινωνίες και τις τηλεπικοινωνίες, γεγονός που ενισχύει την ελκυστικότητα της αποκέντρωσης.
Τέλος, η ψηφιακή εποχή καθιστά πλέον τη μετεγκατάσταση στην επαρχία πιο εύκολη από ποτέ. Η τηλεργασία και οι νέες τεχνολογικές υποδομές δίνουν τη δυνατότητα σε επαγγελματίες να εργάζονται αποδοτικά από την περιφέρεια, χωρίς να χάνουν την πρόσβαση σε ευκαιρίες και συνεργασίες που κάποτε προϋπέθεταν μόνιμη παραμονή στην πόλη.
Το ευρύτερο στοίχημα
Βεβαίως, όσο ελκυστική κι αν φαντάζει η ζωή στην επαρχία, η μετάβαση από το αστικό κέντρο δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει δυσκολίες. Ο καθένας καλείται να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά, ωστόσο η πληθυσμιακή αποκέντρωση δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική επιλογή. Συνιστά επίσης στρατηγική απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η αναζωογόνηση των μικρών χωριών μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για να ανατραπεί η αστικοκεντρική ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέες εστίες ζωής, εργασίας και δημιουργίας. Η ενίσχυση της υπαίθρου είναι, τελικά, μια επιλογή που δεν αφορά μόνο όσους αναζητούν ποιότητα ζωής, αλλά και το ίδιο το μέλλον της Ελλάδας.
Πολωνία: Σε συναγερμό μετά τη ρωσική «επίθεση» με drones - Ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ
Πάτρα: Στο πόδι οι κάτοικοι σε Χάραδρο (Βελβίτσι), Μπάλα, Καστρίτσι και Μαγούλα: "Προσπαθούν να περάσουν γραμμές υψηλής τάσης, δια της πλαγίας"
Hellenic Train: Αλλαγές και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας την Πέμπτη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr