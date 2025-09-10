Από την πόλη στο χωριό - Τα οφέλη που έχει η ζωή

Τι λένε άτομα που μετακόμισαν

Κίνηση, άγχος, απαιτητική καθημερινότητα χωρίς πολλές φορές ποιότητα παρατηρείται σε μεγάλα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα κάποιοι να αποφασίσουν να εγκατελείψουν την Αθήνα και να επιλέξουν να ζήσουν στην επαρχία. Όταν η καθημερινότητα γίνεται πιο ανθρώπινη

Πρώτο και πιο καθοριστικό όφελος είναι το χαμηλότερο κόστος ζωής. Τα ενοίκια και οι τιμές ακινήτων είναι πολύ πιο προσιτά σε σχέση με τις πόλεις, ενώ και τα καθημερινά έξοδα –από τις αγορές του σούπερ μάρκετ έως τη διασκέδαση– διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα. Επιπλέον, η ζωή στην επαρχία συχνά συνδέεται με τη δυνατότητα καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων, μειώνοντας περαιτέρω τα έξοδα και βελτιώνοντας τη διατροφική αξία.

Την ίδια στιγμή, η ποιότητα ζωής βελτιώνεται θεαματικά. Η επαφή με τη φύση, ο καθαρός αέρας και ο περισσότερος ελεύθερος χώρος δημιουργούν συνθήκες πιο υγιεινές, λιγότερο αγχωτικές και περισσότερο ισορροπημένες. Η καθημερινότητα ακολουθεί πιο αργούς ρυθμούς, σε ένα είδος slow living, χωρίς κυκλοφοριακό χάος και πολύωρες μετακινήσεις που εξαντλούν την ενέργεια των κατοίκων των πόλεων. Η ποιότητα ζωής ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες που η Πηνελόπη Πλατανίτη μετακόμισε με την οικογένειά της από την Κυψέλη, σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως λέει η ίδια στο TikTok, μεταξύ άλλων, στην επαρχία «ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση, ζούμε σε καθαρό περιβάλλον και δεν θα χρειάζεται πλέον να ψάχνουμε πάρκινγκ κάτω από το σπίτι».

Παρόμοιοι ήταν οι λόγοι και για τον Κώστα Κόκκολα ο οποίος όπως λέει στο newmoney «έφυγα από την πόλη, επειδή πάντα αγαπούσα τη φύση, την ηρεμία και την ποιοτική ζωή. Όταν μπόρεσα το έκανα». Ο ίδιος ζει σε χωριό της Αττικής, οπότε κάνει αποστάσεις 120 χιλιομέτρων τη μέρα για να πάει στη δουλειά του που είναι στην Αθήνα, αλλά όπως λέει «αποφάσισα πως αξίζει».

