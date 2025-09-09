Hellenic Train: Αλλαγές και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας την Πέμπτη

Η ανακοίνωση
Αναστολές και αλλαγές στα δρομολόγια σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, ανακοίνωσε η Hellenic Train για την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε).
Παρόλα αυτά, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών, η Hellenic Train, σε συνεργασία με το σωματείο εργαζομένων που διασφαλίζει το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας, θα εκτελέσει τα παρακάτω δρομολόγια την ημέρα της απεργίας:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ. ΑΦΙΞΗ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Αθήνα. Θεσσαλονίκη. 50, 52
Θεσσαλονίκη. Αθήνα. 55
Αλεξανδρούπολη. Ορμένιο. 1680
Ορμένιο. Αλεξανδρούπολη 1681
Θεσσαλονίκη. Φλώρινα 1733
Φλώρινα Θεσσαλονίκη 1734
Θεσσαλονίκη. Σέρρες. 3632
Σέρρες Θεσσαλονίκη. 3633
Παλαιοφάρσαλος. Καλαμπάκα. C1880, C1884, C1886,
Καλαμπάκα. Παλαιοφάρσαλος. C1885
Λειανοκλάδι. Στυλίδα. C150, C152
Στυλίδα. Λειανοκλαδι. C155
Τιθορέα. Στυλίδα. C454
Στυλίδα. Τιθορέα. C153, C159
Άγιος Ανδρέας. Ρίο. 12301, 12303, 12305, 12307, 12309, 13301, 13303
Ρίο. Άγιος Ανδρέας. 12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 13302, 13304
Καστελ/μπος. Α. Βασίλειος. C6231, C6233, C6235, C6237, C6239, C6331, C6333
Α. Βασίλειος. Καστελ/μπος. C6332, C6234, C6236, C6238, C6330, C6332, C6334
Άγιος Ανδρέας Καμίνια. 12350, 12352, 12354, 12356
Καμίνια Άγιος Ανδρέας. 12351,12353,12355,12357
Κιάτο Πάτρα. C8E, C14, C24E
Πάτρα. Κιάτο. C3E, C11E, C19E
Καμίνια. Κ. Αχαΐα. C1350, C1352, C1354, C1356
Κ. Αχαΐα Καμίνια. C1351, C1353, C1355, C1357
Αεροδρόμιο Α. Λιόσια 2226, 2230, 2234, 2238, 2246
Α. Λιόσια Αεροδρόμιο 2227, 2231, 2235, 2239, 2247
Α. Λιόσια Κορωπί (Κάντζα) 4200, 4204, 4208, 4212, 4232, 4236, 4240, 4244
Κορωπί (Κάντζα) Α. Λιόσια 4205, 4209, 4213, 4217, 4237, 4241, 4245, 4249
Πειραιάς Αεροδρόμιο 1200, 1234
Αεροδρόμιο Πειραιάς 1203, 1237
Πειραιάς Κιάτο 1304,1316, 1324
Κιάτο Πειραιάς 1309, 1321, 1329,
Αθήνα Χαλκίδα 1546, 1554, 2534
Χαλκίδα Αθήνα 1531, 1551, 1557
Οινόη Χαλκίδα 11530
Χαλκίδα Οινόη 2539
Θεσσαλονίκη Λάρισα 1593, 1597, 2591
Λάρισα Θεσσαλονίκη 1590, 1594, 1598
Ολυμπία Κατάκολο 1381, 1385
Κατάκολο Ολυμπία 1382
Πύργος Ολυμπία 1380
Καστελόκαμπος Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο C5231, C5233, C5235, C5237, C5239, C5331, C5333
Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών) ή την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr
