Λίβανος: Ισραηλινός πύραυλος «έσκασε» δίπλα σε ρεπόρτερ και εικονολήπτη του RT - Συγκλονιστικό βίντεο

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του δικτύου Russia Today (RT) την Πέμπτη, ο ανταποκριτής Steve Sweeney και ο εικονολήπτης του τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης.

Ένα σοβαρό περιστατικό που αναδεικνύει τους αυξανόμενους κινδύνους για τους ρεπόρτερ στις εμπόλεμες ζώνες σημειώθηκε στον νότιο Λίβανο , όταν ισραηλινός πύραυλος εξερράγη μόλις λίγα μέτρα μακριά από δημοσιογραφική αποστολή.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">WATCH: Israeli missile strike lands very near Russia Today reporter in Lebanon. <a href="https://t.co/WYL3Pa3d84">pic.twitter.com/WYL3Pa3d84</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://twitter.com/clashreport/status/2034596457936785555?ref_src=twsrc%5Etfw">March 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το δίκτυο ανέφερε συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας Telegram: «Ο ανταποκριτής του RT, Steve Sweeney, και ο εικονολήπτης του τραυματίστηκαν σε ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο».

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο.

Παρά το σοκ της έκρηξης, ο εικονολήπτης του δικτύου, Ali Rida, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο της επίθεσης μαζί με τον Sweeney για την καταγραφή ρεπορτάζ, περιέγραψε τη στιγμή του πλήγματος.

«Παιδιά, είμαστε καλά. Αποδεικνύεται πως, όταν ένας πύραυλος πετάει προς το μέρος σου, μπορείς να τον ακούσεις».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι γιατροί προχώρησαν ήδη σε επέμβαση για την αφαίρεση των θραυσμάτων που έπληξαν τον Steve Sweeney, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται.