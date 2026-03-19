Λίβανος: Ισραηλινός πύραυλος «έσκασε» δίπλα σε ρεπόρτερ και εικονολήπτη του RT - Συγκλονιστικό βίντεο

Στον νότιο Λίβανο,
Ένα σοβαρό περιστατικό που αναδεικνύει τους αυξανόμενους κινδύνους για τους ρεπόρτερ στις εμπόλεμες ζώνες σημειώθηκε στον νότιο Λίβανο, όταν ισραηλινός πύραυλος εξερράγη μόλις λίγα μέτρα μακριά από δημοσιογραφική αποστολή.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του δικτύου Russia Today (RT) την Πέμπτη, ο ανταποκριτής Steve Sweeney και ο εικονολήπτης του τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης.
Το δίκτυο ανέφερε συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας Telegram: «Ο ανταποκριτής του RT, Steve Sweeney, και ο εικονολήπτης του τραυματίστηκαν σε ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο».
Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο.
Παρά το σοκ της έκρηξης, ο εικονολήπτης του δικτύου, Ali Rida, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο της επίθεσης μαζί με τον Sweeney για την καταγραφή ρεπορτάζ, περιέγραψε τη στιγμή του πλήγματος.
«Παιδιά, είμαστε καλά. Αποδεικνύεται πως, όταν ένας πύραυλος πετάει προς το μέρος σου, μπορείς να τον ακούσεις».
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι γιατροί προχώρησαν ήδη σε επέμβαση για την αφαίρεση των θραυσμάτων που έπληξαν τον Steve Sweeney, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
