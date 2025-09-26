Πάτρα: Ο σκουπιδότοπος της Βορείου Ηπείρου- Το περιστατικό της πτώσης μητέρας με καροτσάκι που θορύβησε τους κατοίκους- ΦΩΤΟ

Αντιμέτωποι με μια επικίνδυνη κατάσταση βρίσκονται οι κάτοικοι στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Κλεισούρας, στην Πάτρα.

Ο χώρος έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο σκουπιδότοπο, όπου γυαλιά και ογκώδη αντικείμενα καταλήγουν στον δρόμο, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για πεζούς αλλά και για τα διερχόμενα οχήματα.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, στο thebest.gr, αναγκάζονται να κινούνται με κίνδυνο να τραυματιστούν. «Το περιστατικό που αποτέλεσε το «κερασάκι στην τούρτα» ήταν όταν μητέρα που περνούσε από το σημείο γλίστρησε σε σπασμένα γυαλιά και έπεσε, έχοντας μαζί της το μικρό παιδί της σε καροτσάκι. Ευτυχώς, δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, καθώς την βοήθησε διερχόμενος, ωστόσο το συμβάν προκάλεσε έντονη ανησυχία στη γειτονιά» λένε.

Οι κάτοικοι δηλώνουν αγανακτισμένοι και ζητούν άμεση παρέμβαση, ώστε να καθαριστεί ο χώρος και να ληφθούν μέτρα για να μην επαναληφθούν τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις. «Δεν μπορεί να κινδυνεύουμε κάθε μέρα βγαίνοντας από το σπίτι μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.