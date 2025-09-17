Τα Γιάννενα σε 24 ώρες: Τα 3 highlights της πόλης

Μια μόνο μέρα αρκεί για να γοητευτείτε από την πόλη των Ιωαννίνων, μιας πόλης με ξεχωριστό χαρακτήρα.

Περιτριγυρισμένα από βουνά, με φόντο τη λίμνη Παμβώτιδα, τα Ιωάννινα μοιάζουν με καρτ ποστάλ. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες ελληνικές πόλεις, που συνδυάζει με αρμονία την ιστορία, τη φυσική ομορφιά, τη γαστρονομία και τη ζωντάνια.

Ξεκινώντας τη βόλτα σας από τη σύγχρονη πλευρά της πόλης, θα γνωρίσετε τις γειτονιές όπου χτυπά η καρδιά της καθημερινής ζωής των κατοίκων. Περπατήστε από την πλατεία Πάργης με τον μεγάλο πλάτανο και τα γύρω καφέ, τα οποία αποτελούν σημείο συνάντησης για ντόπιους και επισκέπτες.

Την λίμνη Παμβώτιδα

Η λίμνη Παμβώτιδα είναι το σήμα κατατεθέν των Ιωαννίνων. Η βόλτα στις όχθες της και η εκδρομή στο νησάκι που βρίσκεται στο κέντρο της, είναι μια από τις εμπειρίες που πρέπει να ζήσετε στα Ιωάννινα, ανεξαρτήτως εποχής. Ο παραλίμνιος δρόμος με τα πανύψηλα δέντρα είναι ιδανικός για περπάτημα ή ποδήλατο. Ιδανική στάση για χαλάρωση προσφέρουν τα καφέ, τα εστιατόρια και τα μπαράκια που θα βρείτε κατά μήκος της λίμνης.

Την Καστροπολιτεία

Σε μια επίσκεψη στα Γιάννενα, δεν μπορείτε να παραλείψετε να κάνετε μια βόλτα στη γοητευτική καστροπολιτεία τους, τη μικρή πόλη μέσα στην πόλη, που αντικατοπτρίζει την ιστορία τους στο βάθος των αιώνων. Τα λιθόστρωτα δρομάκια του Κάστρου των Ιωαννίνων, τα στενά με τα παλιά σπίτια και τα ιστορικά μνημεία ταξιδεύουν τον επισκέπτη στο χρόνο, ενώ η ατμόσφαιρα μαρτυρά το βυζαντινό και το οθωμανικό παρελθόν της πόλης που συνδυάζεται με τη νεότερη ιστορία. Από όποια πύλη κι αν μπείτε, θα ανακαλύψετε μια διαφορετική διαδρομή. Το μόνο σίγουρο, είναι ότι πίσω από τα βυζαντινά τείχη θα συναντήσετε από παραδοσιακά λιθόκτιστα σπίτια αντιπροσωπευτικά της ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής μέχρι σπουδαία ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία. Η βορειοανατολική Ακρόπολη είναι γνωστή ως του Ασλάν Πασά, ενώ η νοτιοανατολική ως Ιτς Καλέ.

Το Νησάκι της λίμνης

Αναλόγως τον χρόνο που θα διαθέσετε στην πόλη, μια ωραία ιδέα είναι η επίσκεψη στο περίφημο Νησάκι. Μέσα σε μόλις δέκα λεπτά με το καραβάκι, θα φτάσετε σε αυτό το κατοικημένο νησί που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Η βόλτα στα σοκάκια ανάμεσα στα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια ηπειρώτικης κατασκευής, τα μαγαζάκια λαϊκής τέχνης και τις ταβέρνες που σερβίρουν τοπικές σπεσιαλιτέ -όπως τα βατραχοπόδαρα και ο Γιαννιώτικος μπακλαβάς- θα σας μεταφέρουν σε άλλες εποχές.