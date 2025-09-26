Πάτρα: O καπνός από τη φωτιά στο Άνω Καστρίτσι σκεπάζει την πόλη- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη η μάχη της πυρόσβεσης
Ο καπνός από τη φωτιά που ξέσπασε στο Άνω Κατρίτσι σε δασική έκταση έχει σκεπάσει μεγάλο μέρος της πόλης, ενώ μυρωδιά καμμένου είναι αισθητή σε κάποιες περιοχές.
Κοιτώντας την πόλη από ψηλά, από την περιοχή της Αρόης, διακρίνει κανείς το νέφος καπνού που έχει σκεπάσει μεγάλο μέρος της Πάτρας.
