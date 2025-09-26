Δυτ. Ελλάδα: Καταιγίδες θα φέρουν 100 τόνους νερού ανά στρέμμα

Μέχρι την Κυριακή το βράδυ τα έντονα φαινόμενα
Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα για την επερχόμενη κακοκαιρία σύμφωνα με ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια.
Για τα έντονα φαινόμενα που αναμένονται εξέδωσε νωρίτερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης η ΕΜΥ.
Ο γνωστός μετεωρολόγος σημειώνει ακολούθως ότι απαιτείται μεγάλη προσοχή από την Κυριακή τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, «διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».
Στη συνέχεια «ευελπιστεί» όπως λέει ότι το περισσότερο νερό θα πέσει στη θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2 – 3 μήνες στις περιοχές αυτές.
Ο ίδιος χθες είχε κάνει λόγο για επερχόμενες ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά και θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά, αλλά και για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας 6-8 βαθμούς από το Σάββατο.
Σε ύφεση η φωτιά στο Άνω Καστρίτσι -Δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του- Μόνο για DNA, όχι για τοξικολογικές- Συνεχίζει την απεργία πείνας
Καλάβρυτα: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια πεζοπόρου- Τον βρήκε κτηνοτρόφος
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr