Δυτ. Ελλάδα: Καταιγίδες θα φέρουν 100 τόνους νερού ανά στρέμμα

Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα για την επερχόμενη κακοκαιρία σύμφωνα με ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια.

Για τα έντονα φαινόμενα που αναμένονται εξέδωσε νωρίτερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης η ΕΜΥ.

Ο γνωστός μετεωρολόγος σημειώνει ακολούθως ότι απαιτείται μεγάλη προσοχή από την Κυριακή τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, «διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

Στη συνέχεια «ευελπιστεί» όπως λέει ότι το περισσότερο νερό θα πέσει στη θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2 – 3 μήνες στις περιοχές αυτές.