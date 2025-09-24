Πάτρα: Μετά από 120 μέρες ανομβρίας. Έρχονται τα πρωτοβρόχια- Πότε έρχεται η κακοκαιρία

Ιδιαίτερη προσοχή, συνιστάται, την Κυριακή στην Αχαΐα, καθώς αναμένονται συνεχείς βροχοπτώσεις, με εκτιμώμενο ύψος βροχής 25-35 χιλιοστά, γεγονός που δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, κυρίως σε περιοχές που έχουν πληγεί πρόσφατα από πυρκαγιές.

«Βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα αρχίζει να επηρεάζει την χώρα μας από αργά το βράδυ του Σαββάτου. Την Κυριακή αναμένεται το κυρίως κομμάτι της κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με τον καιρό να διατηρείται άστατος και την Δευτέρα στις ίδιες περιοχές, ενώ την Τρίτη θα υπάρξει ουσιαστική αποκλιμάκωση της κατάστασης. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα» αναφέρει στο thebest.gr o γεωλόγος- προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης.

«Μετά από 4 μήνες, ήτοι 120 ημέρες ανομβρίας, την ερχόμενη Κυριακή 28/9 αναμένονται τα φετινά πρωτοβρόχια στην περιοχή μας και στην δυτική Ελλάδα ευρύτερα. Για να βρεθεί παρόμοιο σερί ανομβρίας πρέπει να ψάξουμε πολλές δεκαετίες πίσω στο χρόνο...»

Αναλυτική πρόγνωση για την Αχαΐα

Καλός διατηρείται ο καιρός μέχρι και το Σάββατο με κατά τόπους νεφώσεις και θερμοκρασίες που θα φθάνουν το μεσημέρι τους 30°C.

Βροχερός ο καιρός την Κυριακή με κύματα βροχοπτώσεων καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας κατά περιόδους.

Παραμένει ο άστατος καιρός την Δευτέρα με βροχοπτώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους, με μεγαλύτερα όμως διαστήματα βελτίωσης του καιρού.

Σε πτώση η θερμοκρασία, μέχρι 24-25°C οι μέγιστες τιμές της και στους ~15°C οι ελάχιστες αντίστοιχα.

*Εκτιμώμενο ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή Κυριακή & Δευτέρα ~25-35 χιλιοστά (λίτρα/τετραγωνικό μέτρο).

**Ιδιαίτερη προσοχή την Κυριακή σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

· Αναμένεται σταθεροποίηση του υδραργύρου στις αμέσως προαναφερόμενες τιμές, οι οποίες είναι και πλήρως εναρμονισμένες με την περίοδο που διανύουμε.

· Υπάρχει τάση για νέες βροχές στο δεύτερο μισό της ερχόμενης εβδομάδας, αλλά είναι ακόμη αρκετά επισφαλή τα στοιχεία για να πούμε το οτιδήποτε.