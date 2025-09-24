Back to Top
Πάτρα: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στην πλατεία Γεωργίου

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στην πλατεία Γεωργίου.

Ο κ. Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του γιου του, προκειμένου -όπως υποστηρίζει- να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου του παιδιού του.

Στο πλευρό του βρίσκονται η Πατρινή Αναστασία Τσαλαμιδά, η οποία επίσης έχει ξεκινήσει απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος, καθώς και ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, που συμμετέχει με τον ίδιο τρόπο στον αγώνα αλληλεγγύης.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πάνος Ρούτσι Συγκέντρωση Τέμπη

