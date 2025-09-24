Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 50χρονος για την αδελφοκτονία- Οι ισχυρισμοί του στην απολογία

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 50χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του, το περασμένο Σάββατο (20/9) στη Θεσσαλονίκη, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος

Ο κατηγορούμενος, που υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, ισχυρίστηκε ότι φρόντιζε την αδελφή καθώς η ίδια δεν είχε δική της οικογένεια. Τη μοιραία μέρα του φονικού, ο κατηγορούμενος μετέφερε την 59χρονη στο σπίτι της, από το νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» όπου είχε νοσηλευτεί καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα πάντα με το απολογητικό υπόμνημα που υπέβαλλε ο κατηγορούμενος, η 59χρονη φέρεται πως του έκανε έντονες παρατηρήσεις , τον εξύβριζε και του μιλούσε υποτιμητικά ενώ αυτή η συμπεριφορά ήταν επαναλαμβανόμενη και χρόνια.

Θόλωσε από τις παρατηρήσεις της και την έπνιξε

Αφού γύρισαν στο σπίτι τηλεφώνησε στη γυναίκα του να της πει ότι θα μένει περισσότερη ώρα με την αδελφή του για να τη φροντίσει. Ο κατηγορούμενος, αφού λογομάχησε με τη σύζυγό η οποία στην κατάθεση της ανέφερε ότι είχε 5 χρόνια να μιλήσει στη κουνιάδα της, στη συνέχεια δέχτηκε έντονες παρατηρήσεις από την 59χρονη. Μεταξύ άλλων, φέρεται πως τον μάλωσε γιατί πάτησε με τις κάλτσες στο σημείο όπου είχε αφήσει τα παπούτσια του. Σε εκείνο το σημείο, όπως ανέφερε, θόλωσε από αυτή τη συμπεριφορά της αδελφής του και την έπνιξε με τα χέρια του, χρησιμοποιώντας και μια σακούλα την οποία μετέτρεψε σε αυτοσχέδια θηλιά.