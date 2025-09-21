Θεσσαλονίκη: Πώς ο 50χρονος έπνιξε με σακούλες την αδερφή του

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 50χρονος που το μεσημέρι του Σαββάτου δολοφόνησε την αδελφή του μέσα στο σπίτι της, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, πνίγοντάς την με νάιλον σακούλα.

Ο κατηγορούμενος έχει ομολογήσει την πράξη του, ωστόσο μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου δεν είχε αποκαλύψει στους αστυνομικούς το κίνητρο της δολοφονίας. Το μόνο που επαναλάμβανε μετά τη σύλληψή του ήταν ότι θα απολογηθεί αποκλειστικά παρουσία του δικηγόρου του.

Η δολοφονία της 59χρονης γυναίκας έγινε μόλις λίγες ώρες αφότου είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν για περίπου δύο εβδομάδες ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος που την φρόντιζε και είχε αναλάβει να τη μεταφέρει στο σπίτι, την έπνιξε τελικά με τα ίδια του τα χέρια.

Μάλιστα, όπως ανέφεραν γείτονες της άτυχης γυναίκας, ο κατηγορούμενος είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία κάποιες ημέρες πριν από το φονικό, στο οποίο έγραφε «Μην ενοχλείτε την αδελφή μου γιατί έχει προβλήματα υγείας», χωρίς να εξηγεί περισσότερα.

Όλοι περιγράφουν το θύμα ως ένα άτομο που ζούσε μόνο του, χωρίς σύζυγο και παιδιά, ενώ ο 50χρονος φαίνεται πως είχε αναλάβει να τη φροντίζει και να την επισκέπτεται, καθώς εκείνη αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο κατηγορούμενος δεν είχε απασχολήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν τις Αρχές για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ούτε η 59χρονη είχε προβλήματα με τον νόμο.

Σχετικά με το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία, από τις ελάχιστες κουβέντες που είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης στους αστυνομικούς προέκυψε ότι το απέδωσε σε προσωπικές διαφορές που είχε με την αδελφή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφότου τα δύο αδέρφια έφτασαν στο σπίτι, η 59χρονη φέρεται να έκανε στον 50χρονο μία παρατήρηση, γεγονός που τον ενόχλησε και ακολούθησε η δολοφονία.

Την αστυνομία ενημέρωσε ο ίδιος ο δράστης, ο οποίος κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι «σκότωσα την αδελφή μου».

Το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλι

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ». Ο 50χρονος, ο οποίος λίγο νωρίτερα ομολόγησε ότι αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του, ήταν εκείνος που άνοιξε την πόρτα, ενώ το θέαμα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν συγκλονιστικό. Το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλι.

Δράστης και θύμα ήταν ετεροθαλή αδέλφια, καθώς είχαν γεννηθεί από διαφορετική μητέρα. Η 59χρονη ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα στην οδό Αλεξάνδρειας, ενώ ο 50χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, παντρεμένος και ζει σε διαφορετική περιοχή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο αδέρφια γενικά είχαν καλές σχέσεις, ενώ δεν υπάρχει ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρείο ή ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για κανέναν από τους δύο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.