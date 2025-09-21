Ανελέητοι βομβαρδισμοί στη Γάζα- Σε απόγνωση ο λαός ανάμεσα στο θάνατο ή στον ξεριζωμό

87 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα το Σάββατο, 70 στην πόλη της Γάζας

Η Γάζα συνεχίζει να πλήττεται ανελέητα από τα ισραηλινά πλήγματα. Η καθημερινότητα των κατοίκων γίνεται όλο και πιο αβίωτη, ενώ η παραμονή τους εκεί ισοδυναμεί με κίνδυνο για τη ζωή τους.

Η ευρείας κλίμακας επίθεση τους αφήνει μπροστά σε ένα σκληρό δίλημμα: μια εξαντλητική και επικίνδυνη έξοδο ή την παραμονή στην πόλη με αμφίβολες πιθανότητες επιβίωσης. Ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα της πόλης της Γάζας, ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, είχε βάρδια χθες Σάββατο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών όταν διακομίστηκαν εκεί τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του, θυμάτων ισραηλινού βομβαρδισμού. «Έπαθα σοκ, συγκλονίστηκα όταν είδα τα πτώματα του αδελφού μου και της γυναίκας του», είπε ο γιατρός στο AFP. «Τα πάντα είναι πιθανά τώρα, να παραλάβεις νεκρούς ή τραυματισμένους αγαπημένους σου. Τα εγκλήματα της κατοχής (του Ισραήλ) συνεχίζονται κι ο αριθμός των μαρτύρων δεν σταματά να αυξάνεται». Η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 87 νεκρούς χθες σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, 70 στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με τον οργανισμό άμεσης βοήθειας, 11 θύματα έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινά πλήγματα στη συνοικία ας Σάμπρα. Το νοσοκομείο Σίφα ανέφερε πως παρέλαβε 34 πτώματα και το νοσοκομείο των βαπτιστών άλλα 28. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο του ζήτησε σχόλιο για τους θανάτους αυτούς.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We are witnessing the forced mass displacement of children and families from Gaza City.<br><br>Our spokesperson, Tess Ingram, reports on these horrific developments, how UNICEF is responding and what’s urgently needed. <a href="https://t.co/1nvzmlTfWX">pic.twitter.com/1nvzmlTfWX</a></p>— UNICEF (@UNICEF) <a href="https://twitter.com/UNICEF/status/1969114278360666547?ref_src=twsrc%5Etfw">September 19, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Ως την ύστατη στιγμή»

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς. Το νοσοκομείο Σίφα, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας, από τα ελάχιστα που συνεχίζουν να λειτουργούν στην μικρή παραθαλάσσια πόλη, παραλαμβάνει καθημερινά νεκρούς και τραυματίες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, με έναυσμα έφοδο άνευ προηγουμένου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εναντίον του νότιου τμήματος της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Όμως η ροή των θυμάτων αυξήθηκε πολύ από την έναρξη, τη 16η Σεπτεμβρίου, χερσαίας επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, με διακηρυγμένο στόχο να αφανιστεί το παλαιστινιακό κίνημα εκεί.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A child cries while carrying his younger sister on his shoulders, walking along the long displacement route from northern Gaza to the south... a scene that captures the suffering of innocent children under the horrors of war. <a href="https://t.co/wJ3seXqUdi">pic.twitter.com/wJ3seXqUdi</a></p>— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) <a href="https://twitter.com/EyeonPalestine/status/1968788495893209382?ref_src=twsrc%5Etfw">September 18, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>