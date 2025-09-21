Αυτός είναι ο 57χρονος που σκοτώθηκε σε κυνήγι αγριογούρουνου- Η τραγική ειρωνία

Τραγωδία σημειώθηκε όταν τέσσερις κυνηγοί βρέθηκαν στην Αρκαδία. Ο ένας εξ αυτών, 57 ετών, βρήκε τραγικό θάνατο από το όπλο του φίλου του που τον πυροβόλησε νομίζοντας πως είναι το θήραμα.

«Από ένα λάθος αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος αδερφέ, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος» λέει κυνηγός αυτόπτης μάρτυρας.

«Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο. Όπως ήταν και οι δυο μέσα στα βάτα, τουφεκίστηκαν» αναφέρει ένας από τους κυνηγούς, περιγράφοντας όλα όσα έγιναν.

Το πάθος τους έφερε το θρήνο

Οι τέσσερις φίλοι, όλοι έμπειροι κυνηγοί είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί για τα βουνά της Αρκαδίας για κυνήγι αγριόχοιρου. Κανείς δεν φανταζόταν την τραγωδία που θα γραφόταν λίγες ώρες αργότερα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί και θηροφύλακες. Το όπλο που σήκωσε ένας φίλος για να ρίξει στο θήραμα, γύρισε εναντίον της ίδιας της παρέας. Τώρα ο άνθρωπος αυτός, κρατείται στην Ασφάλεια Τρίπολης.

Το θύμα ήταν ένας 57χρονος οικογενειάρχης, πατέρας τεσσάρων παιδιών. Ένας άνθρωπος που έφυγε το πρωί από το σπίτι του για μια μέρα στο βουνό. Μια μέρα που έμελλε να είναι η τελευταία της ζωής του.