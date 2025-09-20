Back to Top
Σοκ στην Αρκαδία: Κυνηγός από τον Πύργο… σκότωσε κυνηγό

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Άγνωστες οι συνθήκες του πυροβολισμού

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αρκαδία, όταν κυνηγός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εξόρμησης με φίλο του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, οι δύο άνδρες από τον Πύργο είχαν βγει στην περιοχή για κυνήγι.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο ένας πυροβόλησε τον φίλο του, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, άνδρες της Θηροφυλακής και διασώστες.

